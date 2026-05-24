Ondate di calore Ancona monitorata come città a rischio Tornano i famosi bollini

Da anconatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA – Tornano da lunedì 25 maggio i bollini per le ondate di calore e la città di Ancona tra quelle sorvegliate speciali dal ministero della Salute.Ogni estate infatti si attiva il Sistema nazionale di previsione allarme, con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Epidemiologia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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