Ondate di calore Ancona monitorata come città a rischio Tornano i famosi bollini
ANCONA – Tornano da lunedì 25 maggio i bollini per le ondate di calore e la città di Ancona tra quelle sorvegliate speciali dal ministero della Salute.Ogni estate infatti si attiva il Sistema nazionale di previsione allarme, con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Epidemiologia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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