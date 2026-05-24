Ondate di calore tornano i bollini | Genova nella lista delle città sorvegliate

Da lunedì 25 maggio tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute, e Genova - proprio in questi giorni al centro di un aumento delle temperature - è tra le città monitorate. I bollini da conoscereSono 4 i colori che gli italiani hanno imparato a riconoscere per informarsi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Ondate di calore, da lunedì tornano i bollettini del Ministero della salute: anche Ancona tra le città monitorateDa lunedì 25 maggio riprendono i bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore, con Ancona tra le città monitorate.

Ondate di calore, Viterbo tra le città monitorateViterbo è tra le 27 città monitorate dal ministero della Salute per le ondate di calore.

Temi più discussi: Tornano i bollettini sulle ondate di calore, Cagliari tra le città monitorate dal ministero; Ancora pioggia, ma ha le ore contate. L’alta pressione riprende la scena: ecco le previsioni; ... ed è subito estate! Entro poche ore termometro oltre i 30 gradi. E arriva l'afa; Maggio, temperature in picchiata: 8°C sotto la media e gelate all'alba (ma il ribaltone è vicino).

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Ecco l'afa, torna il bollettino sulle ondate di caloreDa lunedì 25 maggio tornano attivi i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il sistema di monitoraggio utilizzato ogni estate per informare i cittadini sui rischi legati alle al ... ilfattovesuviano.it

Caldo intenso la prossima settimana reddit

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