Ondate di calore Latina attenzionata | resta tra le 27 città monitorate in estate

Notizia in breve

Durante l’estate, Latina è rimasta tra le 27 città italiane sotto osservazione per le ondate di calore. La città ha registrato temperature elevate e condizioni di caldo intenso, che hanno portato a un monitoraggio costante da parte delle autorità. Le temperature sono state segnalate come sopra la soglia di guardia per periodi prolungati, contribuendo a mantenere Latina tra le aree più colpite dall’ondata di calore.