Ondate di calore Latina attenzionata | resta tra le 27 città monitorate in estate
Durante l’estate, Latina è rimasta tra le 27 città italiane sotto osservazione per le ondate di calore. La città ha registrato temperature elevate e condizioni di caldo intenso, che hanno portato a un monitoraggio costante da parte delle autorità. Le temperature sono state segnalate come sopra la soglia di guardia per periodi prolungati, contribuendo a mantenere Latina tra le aree più colpite dall’ondata di calore.
Latina resta una delle 27 città italiane monitorate nel corso dell’estate in tema di ondate di calore. Da lunedì 25 maggio riparte la pubblicazione, da parte del Ministero della Salute, dei bollettini sulle ondate di caloreOgni estate il Ministero della Salute attiva il Sistema nazionale di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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