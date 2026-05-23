Ondate di calore Viterbo tra le città monitorate

Viterbo è tra le 27 città monitorate dal ministero della Salute per le ondate di calore. I dati raccolti serviranno a elaborare i bollettini estivi, che partiranno lunedì 25 maggio.

. In totale sono 27, tra cui appunto il capoluogo della Tuscia, e servono al ministero della Salute per elaborare i bollettini estivi che ripartono da lunedì 25 maggio. Consentono "di individuare - è scritto sulla pagina dedicata sul sito del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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