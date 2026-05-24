Tornano i bollettini ministeriali sulle ondate di calore | Pescara fra le 27 città italiane monitorate

A partire da lunedì 25 maggio tornano i bollettini del ministero della Salute sulle ondate di calore, e fra le 27 città monitorare ci sarà anche quest'anno Pescara. Come riporta Adnkronos, Sono 4 i colori che gli italiani hanno imparato a riconoscere per informarsi se la propria città potrà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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