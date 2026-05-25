Tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, un’onda di calore proveniente dall’Africa interesserà l’Italia. Le temperature supereranno i 35°C in molte regioni, con picchi oltre questa soglia. L’anticiclone africano determinerà condizioni di alta pressione e clima molto caldo. Non sono previste precipitazioni significative durante questi giorni.

L’anticiclone africano colpirà l’Italia tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio con temperature che supereranno i 35°C in diverse zone del Paese. Un massiccio campo di alta pressione di origine sub tropicale si sta espandendo dal Mediterraneo verso l’Europa centrale, provocando un brusco salto termico rispetto ai valori registrati domenica 24, quando le punte erano state di 31 o 32°C. Guida pratica alla gestione del caldo: come proteggere la casa e l’agricoltura. Il passaggio a una fase climatica tipica dell’estate inoltrata richiede una preparazione immediata gestisce proprietà o coltivazioni all’aperto. Con le temperature previste in forte aumento nei prossimi giorni, la finestra temporale per agire è strettissima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ondata africana: l’Italia si scalda, picchi oltre i 35°C a metà settimana

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