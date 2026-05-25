Omicidio e faide criminali nel Napoletano arrestato 67enne in provincia di Frosinone

Un uomo di 67 anni è stato arrestato nelle ultime ore dalla Polizia di Stato in provincia di Frosinone. L’arresto riguarda un episodio di omicidio collegato a conflitti tra gruppi criminali nel Napoletano. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’operazione senza incidenti e stanno indagando sui dettagli dell’accaduto, che coinvolge faide tra diverse fazioni criminali.

Un arresto di spessore è stato portato a termine nelle scorse ore dal personale della Polizia di Stato nel Frusinate. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone hanno rintracciato e arrestato un uomo di 67 anni, residente in un comune della provincia, in esecuzione di un ordine. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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