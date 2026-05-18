Due donne morte in un cantiere nel Napoletano s’indaga per omicidio

Da primacampania.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, due donne sono state trovate senza vita all’interno di un cantiere edile nel comune di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. La scoperta è avvenuta intorno alle prime ore del mattino e attualmente sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono stati inviati i carabinieri, che stanno esaminando i rilievi e cercando di ricostruire le ultime ore delle vittime. Nessuna informazione è stata ancora diffusa riguardo alle cause del decesso.

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POLLENA TROCCHIA (NAPOLI), 18 MAGGIO 2026 – I corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all’interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Il ritrovamento è avvenuto poco prima dell’una in viale Italia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari della stazione di Cercola. Secondo una prima ricostruzione, i corpi delle due donne, non ancora identificate, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Le vittime sarebbero precipitate da due differenti vani ascensore. Indagini coordinate dalla Procura di Nola. Nel cantiere hanno operato anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata per effettuare rilievi tecnici e repertamenti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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