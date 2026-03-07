Sabato di sangue nel napoletano ancora un agguato nel traffico con omicidio

Sabato di violenza nel napoletano, con un nuovo episodio di omicidio avvenuto nel traffico di Arzano. Intorno alle 18.30, due uomini a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco, causando il decesso di una persona. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha seminato scompiglio tra i residenti della zona. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Il raid è avvenuto ad Arzano. Per gli inquirenti, la vittima era vicina al gruppo criminale della "167" Terrore ad Arzano nel pomeriggio di oggi, dove intorno alle 18.30 sono entrati in azione due killer a bordo di uno scooter. Il loro bersaglio Armano Lupoli, 37 anni, per gli inquirenti vicino all'area del cosiddetto “clan della 167”. La vittima stava percorrendo via Mazzini a bordo di un'automobile quando è stata affiancata da uno scooter. A bordo due persone. Ad aprire il fuoco, secondo le prime testimonianze, il passeggero che ha sparato ripetutamente contro Lupoli che non ha avuto alcuno scampo. Si tratta del secondo agguato nella stessa giornata dopo che, stamattina, a Marano, era stato freddato Castrese Palumbo, detto o' Svitapierno, vicino al clan Nuvoletta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Agguato nel Napoletano, 51enne ucciso con 5 colpi d’arma da fuoco: ferito a un braccio 25enne che era con la vittimaÈ stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco, in più parti del corpo, Rosario Coppola, 51 anni, vittima di un agguato ieri sera ad Arzano, in...

