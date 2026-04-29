Svolta nelle indagini sugli spari contro due iscritti all’ANPI durante le celebrazioni del 25 aprile, a Roma. Arrestato il 21enne Ethan Bondi, che ha confessato. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - “Sono stato io”, l’aggressore 25 aprile confessa. “Sono della Brigata ebraica” che però smentisce

“Sono stato io”, l’aggressore 25 aprile confessa. “Sono della Brigata ebraica” che però smentisce

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