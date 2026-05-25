Bakari Sako ucciso a Taranto un'ambulanza passò durante l'aggressione ma non si fermò | spunta un video

Un video mostra un’ambulanza nei pressi del luogo dell’aggressione a Taranto prima che venisse chiamato il 118. L’episodio si è verificato sabato 9 maggio, quando Bakari Sako è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani. Durante l’attacco, l’ambulanza passò senza fermarsi. Le forze dell’ordine stanno analizzando il video come parte delle indagini sull’omicidio.

Nell’inchiesta sull’omicidio di Bakari Sako, aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani a Taranto sabato 9 maggio, entra un video che mostra un’ambulanza vicino al luogo del pestaggio prima della chiamata al 118. Gli investigatori vogliono chiarire cosa sia accaduto e perché il mezzo non si sia fermato per soccorrere il 35enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bakari Sako ucciso a Taranto, un'ambulanza passa da piazza Fontana durante l'aggressione

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