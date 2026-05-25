Un video inedito mostra un’ambulanza passare in piazza alle 5, mentre si svolgeva l’omicidio di Bakari Sako a Taranto. Le immagini sono state depositate negli atti dell’inchiesta. Nel filmato si vede il mezzo di soccorso arrivare nel luogo dell’aggressione, senza chiarire se abbia avuto un ruolo diretto o meno nell’evento. La registrazione si aggiunge alle prove raccolte sull’accaduto, avvenuto in una zona centrale della città.

Un filmato del sistema di videosorveglianza di piazza Fontana, a Taranto, documenta il passaggio con una breve sosta di un’ambulanza alle 5.26 del 9 maggio, negli istanti in cui era in corso o si era appena conclusa l’aggressione costata la vita a Bakari Sako, il bracciante 35enne originario del Mali ucciso da un gruppo di giovani. Il video è agli atti dell’inchiesta e sarà prodotto dai difensori davanti al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca o l’attenuazione delle misure cautelari. La richiesta di soccorso al 118 partì alle 5.34 da una donna e il mezzo arrivò alle 5.39. Si valuta se un intervento più tempestivo avrebbe potuto salvare Sako e se qualcuno abbia cercato di richiamare l’attenzione dei soccorritori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Bakari Sako a Taranto, un'ambulanza passò in piazza negli attimi in cui veniva ucciso: video inedito

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Bakari Sako ucciso a Taranto, un'ambulanza passa da piazza Fontana durante l'aggressione

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