Omicidio De Paoli ecco perché la Cassazione ha assolto Patrizia | Non poteva prevedere che l' avrebbe ucciso

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni dell’assoluzione di Pinheiro Reis Duarte Hudson, la trans brasiliana di 48 anni, conosciuta nell'ambiente come "Patrizia", accusata di omicidio preterintenzionale per la morte di Samuele De Paoli, un cliente deceduto il 27 aprile 2024 a Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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