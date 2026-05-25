Omicidio De Paoli ecco perché la Cassazione ha assolto Patrizia | Non poteva prevedere che l' avrebbe ucciso

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni dell’assoluzione di Pinheiro Reis Duarte Hudson, la trans brasiliana di 48 anni, conosciuta nell'ambiente come "Patrizia", accusata di omicidio preterintenzionale per la morte di Samuele De Paoli, un cliente deceduto il 27 aprile 2024 a Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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