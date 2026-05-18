Omicidio Pierina Paganelli chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva | Ha ucciso perché non voleva che si scoprisse la relazione con Manuela Bianchi
Al termine di un procedimento giudiziario, il pubblico ministero ha chiesto la condanna all’ergastolo per un uomo accusato di aver ucciso una donna. Secondo quanto emerso in aula, l’imputato avrebbe commesso il delitto per paura che si scoprisse una relazione extraconiugale con un’altra donna. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alcuni mesi fa, e l’udienza si è conclusa con la richiesta di pena massima prevista dal codice penale. La decisione finale sarà presa dalla corte in una prossima udienza.
Chiesto?l’ergastolo per Louis Dassilva. Il pubblico ministero Daniele?Paci al termine di una requisitoria durata sei ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese, alla pena?dell’ ergastolo per l’omicidio pluriaggravato di Pierina?Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre?del 2023. Per Dassilva la Procura della Repubblica ha chiesto ai?giurati della Corte d’Assise di non ammettere le attenuanti? generiche pur non essendoci condanne pregresse. Crudeltà e minorata difesa sussistono, secondo il pm. Louis Dassilva, in carcere a Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli, in via del Ciclamino per le prove dell’incidente probatorio Rimini, 11 febbraio 2025. 🔗 Leggi su Open.online
Rimini delitto Pierina Paganelli i legali di Louis Dassilva dopo la conferma del carcere
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