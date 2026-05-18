Omicidio Pierina Paganelli chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva | Ha ucciso perché non voleva che si scoprisse la relazione con Manuela Bianchi

Al termine di un procedimento giudiziario, il pubblico ministero ha chiesto la condanna all’ergastolo per un uomo accusato di aver ucciso una donna. Secondo quanto emerso in aula, l’imputato avrebbe commesso il delitto per paura che si scoprisse una relazione extraconiugale con un’altra donna. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alcuni mesi fa, e l’udienza si è conclusa con la richiesta di pena massima prevista dal codice penale. La decisione finale sarà presa dalla corte in una prossima udienza.

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