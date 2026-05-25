Omicidio capo ultrà Boiocchi Daniel D'Alessandro confessa | L'ho ucciso per 15mila euro non lo conoscevo
In aula, un uomo ha confessato di aver ucciso il capo ultrà, affermando di averlo fatto per 15 mila euro e di non conoscerlo. Ha aggiunto di aver agito sotto richiesta di una persona chiamata Ferdico e di essere dipendente dalla cocaina. La dichiarazione è stata spontanea e l’uomo ha spiegato di aver commesso l’omicidio senza conoscere direttamente la vittima.
In aula Daniel "Bellebuono" D'Alessandro ha confessato l'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi con dichiarazioni spontanee: "L'ho ucciso per 15mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Ferdico, ero dipendente dalla cocaina". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Baiocchi, confessa DAlessandro: L'ho ucciso su richiesta, nemmeno lo conoscevo
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