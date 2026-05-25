Durante il processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, l’imputato ha confessato in aula di aver commesso il delitto, assumendosi tutta la responsabilità. Ha anche espresso scuse ai familiari della vittima. Il killer ha dichiarato che l’omicidio si inserisce in un contesto di violenza tra gruppi di tifosi. La testimonianza è stata accompagnata da una dichiarazione in cui ha definito la situazione come “una guerra”.

“Mi assumo la piena responsabilità per l’omicidio di Vittorio Boiocchi e porgo le mie più sincere scuse ai suoi familiari per il dolore che ho causato”. È la confessione resa in aula da Daniel D’Alessandro durante il processo per l’omicidio del 29 ottobre 2022 dello storico capo ultrà dell’Inter, ucciso a colpi d’arma da fuoco sotto casa sua. D’Alessandro ha spiegato che non conosceva personalmente Boiocchi: “ Non sapevo chi fosse, non lo conoscevo personalmente”. L’imputato ha poi collegato le proprie scelte alla dipendenza dalla droga: “Ero dipendente da cocaina e questo mi ha portato a prendere decisioni discutibili senza alcun tipo di lucidità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Boiocchi, al processo il killer dell’ultrà confessa in aula. Beretta: “Era una guerra”

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