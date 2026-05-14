Oggi a Taranto si svolge una manifestazione in piazza Fontana, nel luogo dove è stato ucciso Sako Bakari, un bracciante maliano di 35 anni. L’evento è rivolto principalmente alla maggioranza silenziosa, invitando i cittadini a non rimanere inattivi dopo la morte del bracciante. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e si concentra sull’espressione di solidarietà e richiesta di giustizia.

È un appello alla maggioranza silenziosa, soprattutto. Taranto non restare in silenzio, dopo l'assassinio del bracciante maliano di 35 anni. La società civile è chiamata a reagire alla violenza. La manifestazione è in programma oggi alle 17,30 in piazza Fontana, dove all'alba di sabato scorso Sako Bakari è stato ucciso. Cinque fermati: detenuti un maggiorenne e quattro minorenni fra cui quello che è accusato di avere vibrato le tre coltellate che hanno ucciso l'uomo. .🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: oggi la manifestazione dopo l’omicidio di Sako Bakari In piazza Fontana, dove è stato ucciso

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