Taranto omicidio di piazza Fontana | i quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Bakari Sako ucciso all' alba di sabato

Da noinotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro minorenni sono stati interrogati questa mattina nel tribunale dei minori di Taranto in relazione all’omicidio di Bakari Sako, avvenuto all’alba di sabato in piazza Fontana. Durante gli interrogatori, i giovani hanno deciso di non rispondere alle domande. La polizia aveva fermato i quattro nel fine settimana, e ora si attende l’esito delle indagini coordinate dalla procura locale. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e i reperti raccolti sulla scena del crimine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sottoposti a interrogatori stamani nel tribunale dei minori di Taranto, vi quattro fermati per l’omicidio di Bakari Sako si sono avvalsi della facoltà dì non rispondere. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto omicidio di piazza fontana i quattro minorenni si sono avvalsi della facolt224 di non rispondere bakari sako ucciso all alba di sabato
© Noinotizie.it - Taranto, omicidio di piazza Fontana: i quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Bakari Sako ucciso all'alba di sabato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

10 MAGGIO 2026 - TARANTO - OMICIDIO PIAZZA FONTANA: IL SOGNO SPEZZATO DI BAKARY

Video 10 MAGGIO 2026 - TARANTO - OMICIDIO PIAZZA FONTANA: IL SOGNO SPEZZATO DI BAKARY

Sullo stesso argomento

Taranto, omicidio di piazza Fontana: oggi gli interrogatori dei quattro minorenni fermati Ieri il fermo del sesto presunto componente del gruppo che ha ucciso Bakari SakoDa stamattina, nel tribunale dei minori, gli interrogatori per i quattro minorenni.

Leggi anche: Taranto: oggi la manifestazione dopo l’omicidio di Sako Bakari In piazza Fontana, dove è stato ucciso

bakari sako taranto omicidio di piazzaL'omicidio di Bakari Sako, i quattro minori fermati non rispondono alla gipI familiari ai ragazzi scortati dalla polizia: Mi raccomando a come vi comportate. Fermati anche due maggiorenni, di 20 e 22 anni, Fabio Sale e Cosimo Colucci. Per tutti l'accusa è di omicidio volon ... rainews.it

bakari sako taranto omicidio di piazzaOmicidio Bakari Sako a Taranto, convalidato il fermo del 20enne Sale: Il branco ha agito a volto scopertoNella ricostruzione accusatoria il gruppo avrebbe agito a volto scoperto nel centro città senza alcun timore di testimoni o telecamere ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web