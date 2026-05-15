Taranto omicidio di piazza Fontana | i quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Bakari Sako ucciso all' alba di sabato

Quattro minorenni sono stati interrogati questa mattina nel tribunale dei minori di Taranto in relazione all’omicidio di Bakari Sako, avvenuto all’alba di sabato in piazza Fontana. Durante gli interrogatori, i giovani hanno deciso di non rispondere alle domande. La polizia aveva fermato i quattro nel fine settimana, e ora si attende l’esito delle indagini coordinate dalla procura locale. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e i reperti raccolti sulla scena del crimine.

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