Omaggio a Sade al Miles | i brani più celebri dell' artista rivivranno in una veste jazz
Il Miles Jazz Club organizza un omaggio a Sade, con interpretazioni di alcuni dei suoi brani più noti in stile jazz. La serata prevede la rivisitazione musicale di pezzi che hanno segnato la carriera della cantante, nota per aver unito soul, jazz e rhythm’n’blues. L’evento si svolge in un locale dedicato alla musica dal vivo, con esecuzione da parte di musicisti specializzati nel genere jazz. La serata si propone di offrire una nuova lettura delle composizioni di Sade, mantenendo intatta la loro identità originale.
Il Miles Jazz Club rende omaggio a una delle voci più iconiche della musica internazionale, capace di fondere soul, jazz e rhythm’n’blues in uno stile raffinato e inconfondibile. Da “Smooth Operator” a “No Ordinary Love”, da “By Your Side” a “The Sweetest Taboo”, i brani più celebri di Sade. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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