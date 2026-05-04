Omaggio ai Coldplay | al Miles Jazz Club viaggio musicale tra i brani più iconici della band

Al Miles Jazz Club si tiene un evento dedicato ai Coldplay, in cui vengono rivisitate alcune delle loro canzoni più note. La serata propone un’interpretazione musicale delle melodie della band, con atmosfere che intendono coinvolgere il pubblico. L’occasione permette di ascoltare i brani più iconici della band in una versione diversa dal solito, all’interno di un contesto musicale dal carattere raffinato.

Le atmosfere emozionanti e le melodie indimenticabili dei Coldplay arrivano al Miles Jazz Club in una veste tutta nuova, elegante e coinvolgente. Un viaggio musicale tra i brani più iconici della band britannica, reinterpretati in chiave jazz con arrangiamenti raffinati, improvvisazioni e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Omaggio ai Coldplay: al Miles Davis jazz club viaggio musicale tra i brani più iconici della band britannicaLe atmosfere emozionanti e le melodie indimenticabili dei Coldplay arrivano al Miles Jazz Club in una veste tutta nuova, elegante e coinvolgente.

Simply Red tribute al Miles Jazz Club: Vito De Canzio canta i brani della band ingleseTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Le...