Madonna tribute in jazz al Miles Davis | Lucia Caminita canta i suoi brani più celebri

Una serata dedicata a un omaggio jazz alle canzoni di Madonna si è svolta con Lucia Caminita che ha interpretato alcuni dei brani più noti dell’artista. L’evento ha visto l’esecuzione di classici del repertorio pop, rivisitati in chiave jazz, attirando un pubblico interessato alle contaminazioni musicali. La cantante ha portato sul palco i brani più celebri di Madonna, trasformandoli in pezzi di un nuovo sound.

Una serata dedicata alla musica di Madonna, icona assoluta della musica pop internazionale, le cui canzoni hanno attraversato generazioni diventando veri classici contemporanei. Al Miles Jazz Club i suoi brani più celebri verranno reinterpretati in una raffinata chiave jazz, tra nuove armonie, groove eleganti e momenti di grande intensità musicale. Da “Like a Virgin” a “La Isla Bonita”, da “Vogue” a “Like a Prayer”, un viaggio musicale sorprendente che unisce pop e jazz in un concerto originale e coinvolgente. Protagonista della serata la voce intensa di Lucia Caminita, capace di dare nuova luce al repertorio della regina del pop. Gli arrangiamenti e la tromba di Benny Amoroso arricchiscono il progetto con sonorità jazz raffinate ed eleganti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Jazz valentine night al Miles Davis: Lucia Caminita canta le più belle canzoni d'amore Amy Winehouse tribute in jazz al Miles Davis: canta Federica AmorosoC'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Amy... Una raccolta di contenuti su Miles Davis Celebrating Miles Davis: A Colors of Jazz tribute on WMNF 88.5TAMPA, FL — On Sunday, September 28th, Colors of Jazz on WMNF 88.5 FM will pay tribute to one of the most iconic figures in American music history: Miles Davis. Marking the 34th anniversary of his ... wmnf.org Kind of Blue: Tribute to Miles Davis kicks off Arsht Center's Jazz Roots SeasonFinding his footing in the bebop world in the late 1940s and early 50s, Davis would go on to reinvent his sound many times-to the consternation of many of his followers and the delight of others. To ... msn.com