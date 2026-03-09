Vela il team G-spot si aggiudica la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de Monaco

Il team G-Spot dello Yacht Club di Monaco ha vinto la 42esima edizione della Primo Cup – UBS Trophy, conclusasi dopo tre giorni di regate a Monaco. La squadra, guidata da Giangiacomo Serena di Lapigio, ha ottenuto il suo terzo successo consecutivo in questa competizione. La regata si è svolta con diverse prove che hanno coinvolto vari equipaggi e imbarcazioni.

Il team dello Yacht Club de Monaco ‘G-Spot’, guidato da Giangiacomo Serena di Lapigio ‘G-Spot’, ha vinto per il terzo anno consecutivo la 42esima edizione della Primo Cup – UBS Trophy, dopo tre giorni di regate a Monaco. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con Ubs e con il supporto del Comune di Monaco e di North Sails, come fornitore di attrezzatura, la competizione ha riunito oltre 300 velisti provenienti da dieci Paesi, per un totale di tre classi, J70, Smeralda 888, Longtze Premier, ai quali si è unita la classe Cape 31 per una dimostrazione in mare. Dopo 19 regate, le classifiche hanno preso forma, in particolare nella classe J70, la più numerosa della regata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vela, il team G-spot si aggiudica la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de Monaco Articoli correlati Leggi anche: Vela: al via la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de Monaco Vela: allo Yacht Club de Monaco torna la Primo Cup(LaPresse) A Monaco, occhi puntati sulla 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy. Altri aggiornamenti su Vela il team G spot si aggiudica la... Temi più discussi: Monaco torna capitale della vela con la 42ª Primo Cup – Trophée UBS; Nautica, al via la 42esima Primo Cup-UBS Trophy, oltre 350 velisti a Monaco; Principato di Monaco: riflettori accesi sulla 42ª edizione del Primo Cup – Trophée UBS. Vela: al via la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de MonacoYacht Club de Monaco A Monaco, occhi puntati sulla 42esima edizione della Primo Cup-UBS ... msn.com Vela: allo Yacht Club de Monaco torna la Primo CupVela: allo Yacht Club de Monaco torna la Primo Cup ... msn.com Oggi primo giorno di gare! Audi Fis Ski World Cup Val di Fassa 11.30 Discesa Libera - La Volata Ski Area San Pellegrino - Dolomiti Diretta Tv Rai2 dalle 11.10 fino le 13.00 - facebook.com facebook