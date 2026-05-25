Olympiacos-Real Madrid highlights | finale thriller e tripla del pareggio sbagliata nel finale

Notizia in breve

L'Olympiacos ha vinto la finale di Eurolega contro il Real Madrid, conclusa negli ultimi secondi con una tripla sbagliata dal team madrileno. La partita è stata molto combattuta, con il punteggio rimasto in equilibrio fino alla fine. L'Olympiacos ha conquistato il titolo, chiudendo la gara con un punteggio decisivo nel finale. La sfida si è conclusa con un risultato di estrema tensione, caratterizzata da un finale incerto e un canestro decisivo.