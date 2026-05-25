Olympiacos-Real Madrid highlights | finale thriller e tripla del pareggio sbagliata nel finale
L'Olympiacos ha vinto la finale di Eurolega contro il Real Madrid, conclusa negli ultimi secondi con una tripla sbagliata dal team madrileno. La partita è stata molto combattuta, con il punteggio rimasto in equilibrio fino alla fine. L'Olympiacos ha conquistato il titolo, chiudendo la gara con un punteggio decisivo nel finale. La sfida si è conclusa con un risultato di estrema tensione, caratterizzata da un finale incerto e un canestro decisivo.
L'Olympiacos torna campione d’Europa battendo Real Madrid al termine di una finale di Eurolega intensissima e decisa solo negli ultimi secondi. Dopo un match sempre in equilibrio, i greci trovano i punti decisivi dalla lunetta con un glaciale Evan Fournier, mentre il Real ha tra le mani la tripla del possibile pareggio allo scadere, che però si spegne sul ferro. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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