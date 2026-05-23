Eurolega la finale sarà Olympiacos-Real Madrid

L’Eurolega 20252026 ha raggiunto la sua fase finale con una finale prevista per domenica nell’impianto di OAKA ad Atene. L’Olympiacos Pireo ha battuto il Fenerbahce Istanbul, mentre il Real Madrid ha superato la Valencia. Le due squadre si sfideranno per il titolo nel match conclusivo della competizione.

Atene (Grecia), 22 maggio 2026 – Saranno l’Olympiacos Pireo e il Real Madrid, che hanno sconfitto rispettivamente Fenerbahce Istanbul e Valencia, a giocarsi la vittoria dell’Eurolega 20252026 nella finale in programma domenica nell’impianto ateniese di OAKA. La Final Four si è aperta con la netta affermazione degli ateniesi che ha travolto 79-61 i campioni d’Europa in carica del Fenerbahce. Un successo che non è di fatto mai parso in discussione, perché i biancorossi hanno comandato per tutto l’arco dei 40’, grazie a una difesa asfissiante che ha tenuto il Fenerbahce al 22% da tre e a un attacco guidato da quattro giocatori in doppia cifra, tra i quali spiccano Alec Peters (17 punti), l’MVP della stagione Sasha Vezenkov ( 16 punti) e Tyler Dorsey (15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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