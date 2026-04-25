Nel match tra Real Betis e Real Madrid finisce 1-1, con il risultato che si mantiene invariato fino al fischio finale. La partita si è conclusa con un pareggio, grazie a un gol di entrambe le squadre nel corso dei 90 minuti. La squadra ospite ha ottenuto un punto in trasferta, mantenendo il punteggio stabile negli ultimi minuti. Nessun cambio di risultato nel finale, con entrambe le formazioni che hanno concluso il match con un punto ciascuna.

2026-04-24 23:17:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Betis ha segnato fino al recupero bloccando il Real Madrid in un drammatico pareggio per 1-1, mentre l’intervento nel finale di Hector Bellerin ha coronato una serata in cui la tenacia dei padroni di casa è stata alla fine premiata. Il Real era in vantaggio fin dal primo tempo con Vinicius Junior, ma l’incapacità di estendere quel vantaggio si è rivelata costosa poiché la pressione del Betis è aumentata per tutto il secondo periodo prima del caotico finale a Siviglia. Vinicius colpisce mentre il Real Madrid fa valere il controllo iniziale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Betis – Real Madrid 1-1: resoconto, risultato e gol mentre i Blancos tengono il pareggio nel finale

HIGHLIGHTS | Real Madrid 5-1 Betis | LaLiga

Notizie correlate

Real Madrid – Girona 1-1: resoconto, risultato, gol mentre i Blancos perdono più punti nella Liga – ma Kylian Mbappe avrebbe dovuto subire un rigore?2026-04-10 23:58:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il finale strepitoso di Thomas...

Real Betis-Real Madrid (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol+Over a La Cartuja?Il calcio spagnolo sta vivendo una settimana molto intensa: turno infrasettimanale fino a giovedì, poi si riparte immediatamente, tra l’altro con un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pronostici Real Betis - Real Madrid: i Blancos a caccia dei tre punti; Betis-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Betis - Real Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; Real Betis-Real Madrid: pronostici, migliori scommesse e quote.

Da stella dei blancos all'oblio, fino alla rinascita col Betis: Real Betis-Real Madrid è la partita di IscoIsco è stato una stella nel Real Madrid, poi il declino e infine la rinascita con il Real Betis con il quale ha firmato il rinnovo un anno fa ... derbyderbyderby.it

Pronostici Real Betis - Real Madrid: i Blancos a caccia dei tre puntiIn questo articolo si possono trovare i pronostici Real Betis - Real Madrid, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Real beffato dal Betis al 94'. Manita salvezza del Nottingham, tris Lipsia. Lens salvo sul gong - facebook.com facebook

#Real beffato dal #Betis al 94'. Manita salvezza del #Nottingham, tris #Lipsia. #Lens salvo sul gong x.com