Oltre un terzo di sezioni scrutinate a Faenza | ancora solido il vantaggio di Isola

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Faenza, su 57 sezioni, sono state scrutinate 22, più di un terzo. Il candidato del centrosinistra, Massimo Isola, guida con il 61,61% dei voti, mantenendo un vantaggio consistente rispetto agli altri candidati. La percentuale si basa sui risultati parziali, aggiornati con i dati delle sezioni appena scrutinati. La percentuale di voti raccolti finora indica una prevalenza significativa in favore di Isola.

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Con 22 sezioni scrutinate su 57, lo spoglio ha già superato un terzo dei voti a Faenza. Rimane decisamente ampio il vantaggio del candidato sindaco del centrosinistra Massimo Isola che si attesta al 61,61%. Seguono i candidati Gabriele Padovani (FdI + altre liste) al 32,61%, Claudio Miccoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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