Oltre un terzo di sezioni scrutinate a Faenza | ancora solido il vantaggio di Isola
A Faenza, su 57 sezioni, sono state scrutinate 22, più di un terzo. Il candidato del centrosinistra, Massimo Isola, guida con il 61,61% dei voti, mantenendo un vantaggio consistente rispetto agli altri candidati. La percentuale si basa sui risultati parziali, aggiornati con i dati delle sezioni appena scrutinati. La percentuale di voti raccolti finora indica una prevalenza significativa in favore di Isola.
Con 22 sezioni scrutinate su 57, lo spoglio ha già superato un terzo dei voti a Faenza. Rimane decisamente ampio il vantaggio del candidato sindaco del centrosinistra Massimo Isola che si attesta al 61,61%. Seguono i candidati Gabriele Padovani (FdI + altre liste) al 32,61%, Claudio Miccoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni Loreto, Moreno Pieroni ancora in vantaggio dopo 2 sezioni scrutinate su 10Dopo lo scrutinio di due sezioni su dieci, Moreno Pieroni ottiene il 56,72% dei voti.
18 sezioni scrutinate, Comanducci sempre in vantaggioDopo aver scrutinato 18 sezioni, il candidato del centrodestra ha ottenuto il 44,46 per cento dei voti.
Temi più discussi: Autotrasporto, il sorpasso dei giganti. 1068 aziende muovono un terzo del fatturato; Mobilità scolastica sostenibile: ecco i vincitori del progetto-gioco Siamo nati per camminare; Dermatite atopica, abrocitinib mostra efficacia sostenuta e controllo profondo fino a 2 anni; Vino, frenano le vendite: pesa l'export (Usa a -6,3%) ma anche gli italiani bevono sempre meno.
Le famiglie cambiano: aumenta il peso delle famiglie unipersonali e diminuisce la dimensione media familiare, passata da 2,7 componenti (1994-95) a 2,2 (2024-25). Oggi oltre un terzo delle famiglie è composto da una sola persona. #RapportoAnnualeIstat # x.com
Dal 2015 il numero è crollato di oltre un terzo nel territorio: si passa da 86 a 65, con l’abbandono della copertura di ben 21 centri nel corso di un decennio Leggi tutto facebook
Dopo oltre un anno di lavoro, il mio cortometraggio animato, narrato da Ryan Reynolds, è finalmente uscito oggi reddit
Mutui prima casa, la spinta dei giovani: oltre un terzo richiesti dagli under 35Mutui prima casa in Italia, gli under 35 rappresentano il 35,8% delle richieste: i dati sulle compravendite 2025 ... quifinanza.it
Oltre un terzo dei casi di cancro potrebbe essere prevenutoSecondo una delle prime indagini nel suo genere, che ha analizzato decine di tipi di cancro in quasi 200 paesi, circa il 40 per cento dei nuovi casi di cancro a livello mondiale è potenzialmente ... lescienze.it