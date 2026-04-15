In Darsena si apre Fiorire di stile l' evento dedicato alla moda che celebra il sapere artigiano

Sabato 18 aprile si svolge alla Darsena l’evento “Fiorire di stile”, dedicato alla moda e all’artigianato. L’iniziativa non prevede solo sfilate, ma intende mettere in evidenza il lavoro artigianale, che viene presentato come un’attività moderna e in evoluzione. La manifestazione si propone di mostrare come tradizione e abilità manuale possano essere reinterpretate nel contesto contemporaneo. L’evento invita il pubblico a scoprire le creazioni artigianali attraverso un racconto che coinvolge il sapere e il fare.

Sabato 18 aprile, alla Darsena cittadina si terrà l'evento “Fiorire si stile”, un'iniziativa pensata non come una semplice sfilata di moda, ma come il racconto di un artigianato vivo, contemporaneo e in continua evoluzione, dove tradizione e saper fare vengono reinterpretati attraverso lo sguardo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tra Darsena di città e Marina di Ravenna si apre il lungo weekend dedicato alla Festa del Mare Il cappello: moda, arte, stile. Si apre ’The Queen’s Hat’Da oggi a domenica alla residenza Vignale a Milano, con ingresso gratuito, si celebra l’arte dell’headwear con ’The Queen’s Hat’. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fiori per il ragazzo ucciso in Darsena; Anche gli aquiloni di Artevento per il lungo weekend dedicato alla Festa del Mare; Omicidio di Ravenna, la vittima era irregolare e aveva un certificato medico ritenuto falso. L’ombra dell'inchiesta sui medici no Cpr; Una scia di sangue nella notte. Dal rudere alla pista ciclabile. Un morto e un ferito, killer preso. Faenzawebtv. . Sabato 18 aprile alle ore 16 al Darsanale Bizantina Brewpub di Ravenna l'evento "Fiorire di stile", non solo una sfilata di moda di capi di abbigliamento e accessori realizzati dalle imprese associate a CNA Federmoda Ravenna, ma un vero eve facebook