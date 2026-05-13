Torna l' All in Festival | nel parco Don Tonino Bello l' evento dedicato all' inclusione sociale

Nel parco Don Tonino Bello torna l'All in Festival, un evento dedicato all'inclusione sociale. L'iniziativa si svolge in un'area aperta pensata per ospitare e valorizzare le diverse comunità e le realtà locali. L'appuntamento si propone di offrire uno spazio in cui si promuovono iniziative e attività rivolte alla promozione della partecipazione e dell'integrazione delle persone.

Uno spazio pensato per accogliere e valorizzare il protagonismo delle comunità e delle realtà del territorio. Torna a Bari ‘All In Festival’, la manifestazione inclusiva e aperta a tutti giunta alla sua terza edizione che quest’anno si propone come un megafono della cittadinanza attiva, una voce.🔗 Leggi su Baritoday.it

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