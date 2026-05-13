Torna l' All in Festival | nel parco Don Tonino Bello l' evento dedicato all' inclusione sociale

Da baritoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco Don Tonino Bello torna l'All in Festival, un evento dedicato all'inclusione sociale. L'iniziativa si svolge in un'area aperta pensata per ospitare e valorizzare le diverse comunità e le realtà locali. L'appuntamento si propone di offrire uno spazio in cui si promuovono iniziative e attività rivolte alla promozione della partecipazione e dell'integrazione delle persone.

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Uno spazio pensato per accogliere e valorizzare il protagonismo delle comunità e delle realtà del territorio. Torna a Bari ‘All In Festival’, la manifestazione inclusiva e aperta a tutti giunta alla sua terza edizione che quest’anno si propone come un megafono della cittadinanza attiva, una voce.🔗 Leggi su Baritoday.it

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