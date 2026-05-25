Oltre il baratro il battito della vita | il video del salvataggio che ha commosso Ribera

Un video mostra i carabinieri di Ribera che intervengono di corsa per salvare una persona in pericolo di vita. Le immagini documentano l'intervento tempestivo che ha evitato il peggio. Il filmato ha suscitato emozioni tra gli spettatori, evidenziando l'azione rapida delle forze dell'ordine in una situazione di emergenza. Nessun dettaglio su ulteriori sviluppi o sulle circostanze che hanno portato all'intervento.

Le immagini catturate nel video sono un colpo al cuore: mostrano i carabinieri della tenenza di Ribera che, con una corsa contro il tempo, hanno evitato che una vita si spezzasse. Sabato mattina, un anziano si trovava sul bordo di un balcone senza ringhiera, sospeso nel vuoto al secondo piano di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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