Durante il festival musicale, un artista ha riconosciuto sua figlia tra il pubblico, suscitando grande emozione. Un video che riprende il momento ha rapidamente fatto il giro dei social, mostrando la scena in cui il musicista si ferma tra le luci e i suoni, individuando la giovane tra la folla. La scena si è conclusa con un abbraccio, lasciando un ricordo indelebile tra i presenti.

Nel caos orchestrato di luci stroboscopiche, bassi che ti entrano nelle ossa e un mare di corpi in movimento, capita che anche le superstar della console trovino un attimo di sospensione. È quello che è successo a David Guetta sabato 11 aprile 2026, durante la sua performance al Coachella Valley Music and Arts Festival, uno degli appuntamenti più attesi e iconici del panorama musicale mondiale. Il DJ francese, che non calcava il palco del festival californiano da anni, stava regalando al pubblico un set di oltre due ore quando, improvvisamente, ha rallentato il ritmo. Non per un problema tecnico, né per uno degli effetti scenici che caratterizzano i suoi show.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Emozione al Coachella, questo artista riconosce sua figlia tra il pubblico: il video che ha commosso i social

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