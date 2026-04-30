In città torna ' Run for' | prima volta nel circuito major ' Coast to coast' anche legalità e inclusione

A Foggia si prepara la quarta edizione di 'Run for', una manifestazione che nel tempo ha acquisito un ruolo importante nel panorama sportivo italiano. Per la prima volta, l’evento si svolgerà all’interno del circuito major 'Coast to coast'. La corsa coinvolge atleti e partecipanti di diverse fasce di età, con attenzione anche a tematiche di legalità e inclusione sociale. La giornata prevede diverse iniziative legate alla promozione di uno sport aperto a tutti.

Tutto pronto a Foggia per la quarta edizione della Run for, manifestazione che negli anni ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel panorama sportivo nazionale. Dopo aver ospitato il Campionato Nazionale nella scorsa edizione, l’appuntamento del 10 maggio, con partenza dalla Villa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Salone del Mobile, roadshow coast-to-coast negli Stati Uniti Basilicata a Milano: il Cammino Coast to Coast conquistaL’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata porta i suoi percorsi escursionisti alla XXII edizione del salone dedicato allo stile di vita... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Torna la Run for Mary; Torna la Trieste Spring Run: 30 anni di Bavisela; Il 7 giugno torna la GdB Run: con Avis fa crescere la cultura del dono; CICLISMO: Torna la Gf degli Squali con l’ingresso della Molab Run | VIDEO. Trieste Trasporti rende note le modifiche del servizio di trasporto pubblico locale che verranno applicate nella giornata di domenica 3 maggio 2026, in occasione della manifestazione “Trieste Spring Run 2026”. - facebook.com facebook