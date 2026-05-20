Arce Oltre i limiti

Sabato 23 maggio, Arce ospita una manifestazione speciale interamente dedicata ai ragazzi disabili, ai bambini e alle loro famiglie. L'appuntamento è al Circuito Valle del Liri per una giornata che unisce la passione per i motori, la cultura della sicurezza stradale e il valore dell'inclusione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Oltre i Limiti - 2026

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