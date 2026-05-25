Oltre ai sindaci | la bagarre per il Consiglio comunale

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo lo spoglio delle schede, si deciderà anche l’assegnazione dei seggi in Consiglio comunale, se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti. La procedura si attiva solo nel caso in cui siano stati raccolti consensi sufficienti per l’elezione diretta dei sindaci. La situazione potrebbe portare a una gara tra più candidati per assicurarsi i seggi, oltre alla corsa per la vittoria alle elezioni dei primi cittadini.

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Al termine dello spoglio, oltre all'eventuale elezione diretta dei sindaci, nel caso che dei candidati raccolgano oltre il 50% dei consensi, si procederà anche all'assegnazione dei posti in Consiglio comunale. Nel dettaglio sono 24 i seggi nel Consiglio comunale di Faenza, mentre sono 16 i seggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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