Pubblicità negli stabilimenti E’ bagarre in consiglio comunale

In consiglio comunale si è scatenata una disputa sulla nuova regolamentazione riguardante la pubblicità negli stabilimenti balneari. Durante la sessione, la maggioranza ha approvato una delibera senza votare un emendamento da essa stessa presentato. Il presidente del consiglio si è scusato per l’errore, mentre la minoranza ha criticato la gestione della votazione. La discussione si è protratta tra tensioni e confronti.

La nuova disciplina per i bagni ’griffati’ si trasforma in una frittata. Con la maggioranza che mette al voto la delibera ma si dimentica di far votare l’emendamento da essa stessa apportato, il presidente del consiglio comunale che si scusa, e la minoranza che punta il dito. Morale: l’argomento dovrà tornare in assise. Una seduta agitata ha visto l’approvazione della delibera che introduce una disciplina sulla pubblicità sugli arenili, vista l’esplosione di stabilimenti brandizzati, con attività di controllo sempre più complessa: la pubblicità sarà consentita solo su teli e cuscini, in uno spazio massimo di 20x40 centimetri e riferita a un solo marchio per ciascun bagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblicità negli stabilimenti. E’ bagarre in consiglio comunale Articoli correlati Ennesima bagarre in consiglio comunale: urla, consiglieri silenziati, poi consiglio sospesoAd accendere le proteste del centrodestra, prima la mancata trattazione di due interrogazioni, poi il termine "ridicoli" utilizzato dalla capogruppo... Restyling stadio Ferraris, bagarre in consiglio comunale: "La giunta renda noti i dettagli del piano"La protesta della minoranza di centrodestra che non ha potuto portare in aula l'ordine del giorno in cui chiedeva di mettere a disposizione il... Aggiornamenti e notizie su Pubblicità negli Temi più discussi: Pubblicità negli stabilimenti. E’ bagarre in consiglio comunale; Ferrari, la Mezza Maratona d’Italia tra mito e scoperta del territorio; Lavoro stagionale in Riviera, un'unica piattaforma mette in rete domanda e offerta: l'idea di due giovani cesenati; Parlamento: pubblicata la Legge annuale sulle PMI. Catania, noleggi irregolari per pubblicità e occupazione di suolo pubblicoNell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto della normativa che disciplina il settore dell’autonoleggio e, più in generale, delle attività commerciali pr ... catanianews.it Perché va in onda la pubblicità Sip con Massimo Lopez dopo 32 anni. I motivi del revival e cosa c’entra SanremoLo spot, trasmesso per la prima volta nel 1994, era diventato simbolo di un’epoca in cui la SIP – Società Italiana per l’Esercizio Telefonico, poi confluita in Telecom Italia (TIM dal 2015) – ... quotidiano.net Chissà la FIAT negli anni '80 quanto avrà sganciato per una tale pubblicità La Fiat Croma non era un ammiraglia raffinata come la Lancia Thema... ma apparteneva alla stessa famiglia #fblifestyle facebook