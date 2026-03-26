Largo alla Carmen L’opera di Bizet arriva a Fano

Oggi pomeriggio alle 17, il Teatro della Fortuna ospiterà la prima rappresentazione di

"Carmen" al Teatro della Fortuna: il primo spettacolo oggi pomeriggio, alle 17 per i giovani, poi sabato 28 alle 20.30. L’opera di Georges Bizet, dopo il successo nei teatri di Fermo e Ascoli Piceno, arriva a Fano dove conclude la stagione della Fondazione Rete Lirica delle Marche. Ieri mattina la presentazione dello spettacolo nel foyer del Teatro della Fortuna con il presidente Stefano Mirisola, la direttrice della Fondazione Rete Lirica, Caterina Pierangeli e l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi. "L’allestimento – spiegano dalla Fondazione Rete Lirica – porta la firma del regista Filippo Tonon, autore anche delle scene e dei costumi insieme a Carla Galleri, con le luci di Fiammetta Baldiserri e Silvia Vacca riprese di Ludovico Gobbi e coreografie di Maria José Leon Soto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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