Al Teatro Pergolesi di Jesi la tournèe marchigiana per Lisistrata con Lella Costa

Lella Costa veste i panni di Lisistrata, diretta da Serena Sinigaglia, e arriva sui palcoscenici marchigiani il 14 aprile al Teatro Pergolesi di Jesi (ore 21), il 15 aprile al Teatro Feronia di San Severino Marche (ore 20.45) e dal 16 al 19 aprile al Teatro Sperimentale di Pesaro (ore 21, sabato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Lella Costa interpreta la “Lisistrata” di Aristofane al Teatro Ivo ChiesaDa venerdì 10 a domenica 12 aprile al Teatro Ivo Chiesa arriva un punto fermo del teatro classico come la “Lisistrata” di Aristofane, interpretato da...

Temi più discussi: Note di Pergolesi al Calvario: lo Stabat Mater diventa teatro visivo tra musica e Caravaggio; Jesi, l’arte che abbatte ogni barriera: riparte OperaH nel segno di Puccini; Tra Vivaldi e Pergolesi, al Teatro Ristori il grande Concerto di Pasqua de I Virtuosi Italiani; L’inclusione Oltre il Sipario. Il via domenica al teatro della Fortuna di Fano con Vivaldiana e le coreografie di Astolfi.

Jesi, Teatro Pergolesi scuola di mestieri con 'Banco di Scena'È iniziato per 39 studenti e studentesse del Liceo Artistico Mannucci sede di Jesi e di IIS Marconi Pieralisi - Jesi, il progetto Banco di scena che dal 2014 la Fondazione Pergolesi Spontini offre ... ansa.it

Paride a processo sul palco. Sabato e domenica al teatro Pergolesi di Jesi l’opera del regista CeresaOra presentano il debutto in prima mondiale de Il giudizio di Paride, processo a un deicida, un’opera appositamente commissionata dalla Fondazione Pergolesi Spontini per la 58esima stagione lirica di ... corriereadriatico.it

Concerto di Pasqua al Teatro Cilea: le musiche di Bach e Pergolesi emozionano il Foyer https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/127096/concerto-di-pasqua-al-teatro-cilea-le-musiche-di-bach-e-pergolesi-emozionano-il-foyer - facebook.com facebook