Lucignano scrutinate due sezioni su 4 | Sicuranza oltre il 68 per cento

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lucignano, su quattro sezioni, sono state scrutinate due. In questa fase, il candidato di Futuro Lucignano ottiene il 68,38% delle preferenze, pari a 480 voti. Il distacco rispetto agli altri candidati si conferma crescente.

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Elezioni a Lucignano: seconda sezione scrutinata e distacco che si consolida per Juri Sicuranza. Sul candidato di Futuro Lucignano al momento convergono il 68,38 delle preferenze (480 voti in valori assoluti). Il candidato Matteo Ferracani (Lucignano Adesso), si attesta al 31,62 per cento (222. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Lucignano: sfida a due. Ferracani e Sicuranza i candidati sindacoA Lucignano si sfidano due candidati sindaco: Matteo Ferracani, sostenuto da Lucignano Adesso, e Juri Sicuranza, candidato di Futuro Lucignano.

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