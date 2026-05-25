Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2025, destinando più di tre milioni di euro a scuola e servizi sociali. La cifra comprende fondi per interventi e progetti destinati a migliorare le strutture scolastiche e sostenere le attività sociali. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi o ripartizioni.

Oltre tre milioni di euro per la scuola e servizi sociali. Via libera del consiglio comunale al bilancio consuntivo 2025. I numeri descrivono una gestione attenta e responsabile: gli equilibri finanziari sono stati pienamente rispettati, evitando qualsiasi aumento della pressione fiscale. "Abbiamo rafforzato - spiega la sindaca Sonia Belloli - la solidità dell’Ente: i debiti si sono ridotti in modo significativo, la liquidità è aumentata e il patrimonio complessivo del Comune è cresciuto. Inoltre, il risultato di amministrazione superiore a 2milioni e 600mila euro, uno dei migliori della storia recente del Comune, rappresenta un elemento di sicurezza e di capacità per affrontare le sfide future". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre 3 milioni per la scuola e i servizi sociali

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