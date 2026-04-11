La 12enne avrebbe ferito la compagna con le forbici a scuola per un video social chiamati i servizi sociali

Una ragazzina di 12 anni avrebbe ferito una compagna a scuola con delle forbici, motivando l’azione con un video condiviso sui social media. Dopo l’incidente, sono stati chiamati i servizi sociali per gestire la situazione. La giovane avrebbe spiegato di aver agito perché aveva visto un video online. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Tra i locali della scuola di Castelfranco Di Sotto (Pisa) c’è ancora tanta paura. Fortunatamente l’alunna 12enne colpita al collo con una forbice da una coetanea è in buone condizioni, ma ora è tempo di dare una risposta a tante domande. La ragazzina avrebbe spiegato il suo gesto così: “L’ho visto in un video social“. Non è imputabile, vista l’età, ma la Procura dei Minori ha ricevuto un’informativa dei fatti e i servizi sociali sono stati contattati. L'aggressione ispirata da un video sui social? La 12enne "era diventata più silenziosa" Avvertiti gli assistenti sociali L'aggressione con le forbici L’aggressione ispirata da un video sui social? A riportare questo dettaglio è Repubblica.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - La 12enne avrebbe ferito la compagna con le forbici a scuola per un "video social", chiamati i servizi sociali Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbiciIn una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa una studentessa di 12 anni avrebbe ferito una compagna con un paio di forbici. Pisa, 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici, grave episodio in una scuola mediaL'aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all'interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di sotto.