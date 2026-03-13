Rosarno guida l’ATS | 2,5 milioni per servizi sociali

Nel territorio della provincia di Reggio Calabria, il Comune di Rosarno si distingue come capofila dell’ATS, con un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato ai servizi sociali. La gestione di questa cifra coinvolge direttamente le attività e le iniziative rivolte alla comunità locale, che si svilupperanno nei prossimi mesi. La decisione riguarda esclusivamente il ruolo di guida nel coordinamento delle risorse e dei progetti.

Nel cuore della provincia di Reggio Calabria, il Comune di Rosarno sta assumendo un ruolo guida fondamentale nella definizione delle politiche sociali per l'intero Ambito Territoriale Sociale. Grazie a una somma complessiva superiore a due milioni e mezzo di euro, proveniente dal Fondo Povertà regionale, si stanno delineando strategie concrete per rafforzare i servizi sul territorio. L'incontro ha la partecipazione coordinata dai rappresentanti dei comuni membri: Tauro, San Ferdinando, Melicuccà, Palmi, Seminara e Rizziconi, uniti sotto la direzione del capofila Rosarno. Le risorse disponibili, ammontanti a 2.240.750,61 euro, sono state suddivise in due quote distinte:

