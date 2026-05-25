Olivetti supera Romano a Senigallia continua il testa a testa

Notizia in breve

A Senigallia, con 16 sezioni su 43 scrutinati, il sindaco uscente Massimo Olivetti ha ripreso il vantaggio superando il 50% dei voti. La situazione rimane in equilibrio, con un confronto ancora aperto tra Olivetti e il suo sfidante. La percentuale di voti e l’andamento delle sezioni scrutinati continuano a determinare l’esito finale delle elezioni comunali. La situazione sarà aggiornata con l’avanzare dello scrutinio.