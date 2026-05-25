Elezioni Senigallia dopo 8 sezioni Dario Romano in lieve vantaggio su Massimo Olivetti

Dopo l'apertura di 8 sezioni su 43 a Senigallia, Dario Romano è in leggero vantaggio con il 50,38% delle preferenze, mentre Massimo Olivetti si ferma al 48,46%. La differenza tra i due candidati è di circa due punti percentuali. Le schede restanti devono ancora essere scrutinare, lasciando aperta la corsa alla vittoria. La percentuale di voti ancora da conteggiare potrebbe influenzare l’esito finale delle elezioni.

Si prospetta un duello all'ultima scheda in quel di Senigallia, dove dopo 8 sezioni scrutinate su 43 Dario Romano (Csx) ha il 50,38% delle preferenze contro il 48,46% di Massimo Olivetti. Chiude Marco Binci (Civ) con l'1,17%L'attesa dello spoglio . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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