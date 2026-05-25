Oliveto Citra | dall’inclusione al lavoro presso il Centro per l’Impiego il Tirocinio Day

A Oliveto Citra si è svolto il Tirocinio Day presso il Centro per l’Impiego, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori. In Campania sono stati realizzati circa 20.000 tirocini GOL, soprattutto nel percorso 4, dedicato a persone in condizioni di svantaggio. Questi tirocini rappresentano uno strumento importante per favorire l’inclusione lavorativa di chi era distante dal mercato del lavoro.

“Con circa 20mila tirocini GOL in Campania, il percorso 4 del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori si è rivelato essere uno strumento fondamentale di inclusione lavorativa per chi era lontano dal mondo del lavoro e versava in condizioni di particolare svantaggio”. Lo ha detto l’assessora al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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