Si cercano professionisti della ristorazione | al centro per l' impiego di Ravenna il recruiting day

Il centro per l'impiego di Ravenna, in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Winner Mestieri di Ravenna e Faenza, organizza un recruiting day. L'evento è rivolto a professionisti nel settore della ristorazione e riguarda Gemos, cooperativa con sede a Faenza che opera nel settore della ristorazione collettiva e commerciale. La giornata si terrà presso il centro per l'impiego di Ravenna e mira a selezionare candidati interessati a posizioni nel settore.

Il Centro per l'impiego di Ravenna, in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Winner Mestieri sedi di Ravenna e Faenza, organizza un recruiting day dedicato a Gemos, società cooperativa con sede a Faenza e attiva nel settore della ristorazione collettiva e commerciale. L'appuntamento è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Recruiting day a Novara: si cercano 50 professionisti della ristorazione Operatore a bordo dei traghetti: recruiting day presso il Centro per l'impiegoBRINDISI – Un colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale a bordo dei traghetti. Argomenti più discussi: I Giovedì della Salute: torna a Ravenna il ciclo di incontri con i medici; Ravenna-Lugo - Presentata ufficialmente l'edizione 2026 di Vivicittà Ferrara; Fiorire di stile. Moda, artigianato e bellezza - Sabato 18 aprile 2026, ore 16.00, Darsenale - Darsena di Ravenna; Biologo ucciso e fatto a pezzi in Colombia, poesie e una mostra nel nome di Alessandro Coatti. #Ravenna #Presentazioni "Scritture di frontiera" (17:30) #FREETIME x.com La darsena di Ravenna - facebook.com facebook