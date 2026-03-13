Oliveto Citra al via i laboratori di cultura d' impresa con Oscar Farinetti per i produttori locali

A Oliveto Citra sono iniziati i laboratori di cultura d’impresa nel progetto Sud Food Labs, con la partecipazione di Oscar Farinetti. Gli incontri sono gratuiti e rivolti a giovani del Mezzogiorno già attivi nel settore agroalimentare o interessati a iniziare un’attività. L’obiettivo è favorire il confronto tra i partecipanti e condividere conoscenze pratiche sulla gestione delle imprese alimentari.

Entra nel vivo Sud Food Labs. Sono iniziati i “Laboratori di cultura d’impresa” guidati da Oscar Farinetti e aperti gratuitamente alla partecipazione di giovani del Mezzogiorno che hanno già avviato un’attività d’impresa nel settore agroalimentare, o che desiderano avviarla, e che sono interessati a rafforzare il proprio bagaglio di competenze nel mondo del food. Non solo: oggi prende il via anche il percorso di supporto ai produttori locali che, sempre sotto la regia diretta di Oscar Farinetti, si articolerà in incontri informativi e visite in azienda. Il progetto rientra nella strategia di rigenerazione sociale e culturale Il Borgo dei Fermenti, elaborata dal Comune di Oliveto Citra e finanziata dal PNRR nell’ambito del Piano Nazionale Borghi (Linea B). 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Sud Food Labs: a Oliveto Citra i laboratori di cultura d'impresa con Oscar FarinettiL'imprenditore guida due cicli di incontri rivolti ai giovani del Mezzogiorno nel settore agroalimentare. Leggi anche: Sud Food Labs, a Oliveto Citra laboratori di cultura d’impresa con Oscar Farinetti Tutto quello che riguarda Oliveto Citra Temi più discussi: Macario festeggia 102 anni dopo una vita nei campi; Laboratori di artigianato e meccanica: il programma del FabLab a Salerno; Macario festeggia 102 anni dopo una vita passata nei campi. Oliveto Citra: al via i laboratori di cultura d’impresa con Oscar Farinetti, ecco il programmaEntra nel vivo Sud Food Labs. Iniziano oggi, venerdì 13 marzo, i Laboratori di cultura d’impresa guidati da Oscar Farinetti e aperti gratuitamente alla partecipazione di giovani del Mezzogiorno che ... infocilento.it Oliveto Citra: al via i Seledoro Talks tra memoria, borghi e intelligenza artificialeSi inizia domani, alle ore 18.30, con Spazi di passaggio. Il pensiero femminile come attraversamento dei confini. Partecipano: Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia ... infocilento.it GalileoLife. . A OLIVETO CITRA, da FARMACIA RUFOLO in Piazza Garibaldi n.39/40, il 12/03/2026, in occasione della giornata dedicata alla Prevenzione del Glaucoma, sarà possibile effettuare il controllo della pressione oculare. Potrai effettuare il test con u - facebook.com facebook