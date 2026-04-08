Energia elettrica green | a Cascina arriva Luce insieme in sinergia con Ecofor Service

A Cascina, nella zona di Gello, è stato avviato un nuovo progetto che fornirà energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a residenti e commercianti. La distribuzione avviene attraverso l’iniziativa chiamata “Luce insieme”, realizzata in collaborazione con Ecofor Service. L’obiettivo è portare energia verde nelle case e nei negozi di Latignano e di corso Matteotti, senza specificare ulteriori dettagli sulla produzione o sui partner coinvolti.

Cascina (PI), 8 aprile 2026 – Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Ecofor Service Spa amplia la platea dei cittadini e delle imprese che potranno attivare la fornitura a tariffe agevolate dell’energia elettrica ‘verde’ ricavata dal biogas ottenuto, nella sua discarica di Gello, dal trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. L’energia verde prodotta degli impianti sarà quindi resa disponibile per i residenti della frazione di Latignano del Comune di Cascina che potranno aderire alla misura al pari delle attività del Centro di Cascina (con un tetto al consumo massimo consentito, per consentire di coinvolgere un maggior numero di attività). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Energia elettrica green: a Cascina arriva “Luce insieme” in sinergia con Ecofor Service Cascina, con 'Luce insieme' l'energia elettrica diventa green: presentato l'accordo tra comune ed Ecofor ServiceDalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Leggi anche: Da Ecofor Service a cittadini e imprese energia green a prezzi agevolati Argomenti più discussi: Da Ecofor Service a cittadini e imprese energia green a prezzi agevolati; Ecofor con le famiglie e le imprese. Bando per bollette più leggere. Otto milioni di kWh per il territorio. Da Ecofor Service a cittadini e imprese energia green a prezzi agevolatiA partire dal 2024 questa possibilità si era concretizzata per le associazioni sportive e di volontariato e le parrocchie. Quest’anno, attraverso un nuovo avviso pubblico denominato 'Luce insieme', Ec ... pisatoday.it Cascina, accordo con Ecofor Service: ecco 'Luce insieme'Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Ecofor Service Spa amplia la ... gonews.it PONTEDERA La letteratura torna protagonista con due nuovi Ecoincontri (organizzati da Ecofor service) in programma aprile, inseriti nel festival letterario... - facebook.com facebook