Oggi entrano in servizio i bus a idrogeno
Oggi sono entrati in servizio i primi autobus a idrogeno di Tper, denominati Solaris Urbino 12 hydrogen. I veicoli sono stati immessi sulle strade cittadine dopo il completamento dell’iter autorizzativo dell’impianto di ricarica, situato nel deposito di via Battindarno. La messa in funzione dei mezzi segue l’approvazione delle autorizzazioni e rappresenta l’avvio dell’utilizzo di autobus alimentati a idrogeno nel trasporto pubblico locale.
I primi autobus a idrogeno di Tper hanno fatto il loro debutto sulle strade cittadine. Dopo il completamento dell’iter autorizzativo dell’impianto di ricarica, realizzato nel deposito di via Battindarno, nella mattinata di oggi, 25 maggio, i nuovi mezzi “Solaris Urbino 12 hydrogen” sono entrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie e thread social correlati
Terni, entrano nella 'flotta' dei mezzi pubblici due innovativi bus ad idrogeno: "Modelli a inquinamento zero. Una scelta da pionieri"A Terni sono stati aggiunti alla flotta urbana due autobus alimentati a idrogeno, che entreranno in servizio sulle linee cittadine già attive.
Bologna: 127 bus a idrogeno, 400 km di autonomia e zeroA Bologna entro maggio arriveranno 127 autobus a idrogeno, finanziati con 75 milioni di euro dal Pnrr.
Temi più discussi: Polizia locale di Vigevano, entrano in servizio cinque nuovi agenti: Organico finalmente rafforzato; I robot entrano in servizio: la rivoluzione parte dal quartier generale della Hyundai in Corea del Sud; Eco.Lan presenta il servizio a San Salvo. Differenziata scesa al 60%, Obiettivo il 65% entro l’anno; Croce Azzurra Como, ecco tre nuove ambulanze per migliorare il servizio: la benedizione del parroco-volontario.
Benvenuti nella grande famiglia della Croce Rossa di Varazze! Congratulazioni a tutti i nuovi volontari che hanno superato con impegno e determinazione l’esame EMS e che da oggi entrano ufficialmente a far parte del nostro tabellone turni! Un gra facebook
Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, mercoledì #6maggio. Nel #PianoCasa del Governo entrano 53mila immobili residenziali pubblici. Guerra e inflazione spingono #Iva: in tre mesi +2,2%. #Iperammortamento, slalom dell’aiuto tra controlli di spesa. #b x.com
Da oggi entrano in servizio i nuovi treni FrecciarossaDomenica sono entrati in servizio i nuovi Frecciarossa 1000, i treni ad alta velocità di Trenitalia progettati dall’azienda giapponese Hitachi e costruiti negli stabilimenti di Pistoia e Napoli. ilpost.it
Il Polo Sanitario apre le sue porte. Incontri per illustrare i vari servizi. Oggi c’è il primo appuntamentoL’obiettivo è quello di far conoscere ai cittadini la Casa di Comunità. Ogni professionista spiegherà il proprio ruolo e le modalità di accesso. . msn.com