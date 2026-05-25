Oggi entrano in servizio i bus a idrogeno

Notizia in breve

Oggi sono entrati in servizio i primi autobus a idrogeno di Tper, denominati Solaris Urbino 12 hydrogen. I veicoli sono stati immessi sulle strade cittadine dopo il completamento dell’iter autorizzativo dell’impianto di ricarica, situato nel deposito di via Battindarno. La messa in funzione dei mezzi segue l’approvazione delle autorizzazioni e rappresenta l’avvio dell’utilizzo di autobus alimentati a idrogeno nel trasporto pubblico locale.