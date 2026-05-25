Oggi entrano in servizio i bus a idrogeno

Da bolognatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sono entrati in servizio i primi autobus a idrogeno di Tper, denominati Solaris Urbino 12 hydrogen. I veicoli sono stati immessi sulle strade cittadine dopo il completamento dell’iter autorizzativo dell’impianto di ricarica, situato nel deposito di via Battindarno. La messa in funzione dei mezzi segue l’approvazione delle autorizzazioni e rappresenta l’avvio dell’utilizzo di autobus alimentati a idrogeno nel trasporto pubblico locale.

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I primi autobus a idrogeno di Tper hanno fatto il loro debutto sulle strade cittadine. Dopo il completamento dell’iter autorizzativo dell’impianto di ricarica, realizzato nel deposito di via Battindarno, nella mattinata di oggi, 25 maggio, i nuovi mezzi “Solaris Urbino 12 hydrogen” sono entrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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