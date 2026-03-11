A Bologna entro maggio arriveranno 127 autobus a idrogeno, finanziati con 75 milioni di euro dal Pnrr. Questi mezzi avranno un’autonomia di 400 chilometri e non emetteranno inquinanti durante le corse. La nuova flotta sostituirà i veicoli tradizionali e rappresenta un investimento diretto nella mobilità sostenibile. La consegna dei bus segna un passaggio importante per il trasporto pubblico locale.

Una flotta di 127 autobus a idrogeno prenderà le strade di Bologna entro il mese di maggio. Il progetto, finanziato dal Pnrr per un totale di 75 milioni di euro, promette zero emissioni e un’autonomia di 400 chilometri per ogni veicolo. L’inaugurazione della nuova infrastruttura di ricarica nel deposito di via Battindarno segna l’inizio di una fase cruciale per la mobilità cittadina. L’intervento non è solo tecnologico ma rappresenta una svolta ambientale concreta per l’Emilia-Romagna. La presidente Gualtieri ha sottolineato come il duro lavoro abbia portato a questo risultato tangibile. Il sindaco Matteo Lepore definisce l’operazione come la vera svolta verde per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: 127 bus a idrogeno, 400 km di autonomia e zero

Articoli correlati

Bus a idrogeno a Bologna, presentata la nuova flotta di 127 mezzi. “Zero emissioni e autonomia di 400 km”Bologna, 11 marzo 2026 – I bus a idrogeno sono pronti a prendersi le strade di Bologna.

Bus a idrogeno a Bologna, presentata la nuova flotta di 127 mezzi. Lepore: "La vera svolta verde"Tper e Comune nell’impianto di ricarica al deposito di via Battindarno: intervento da 75 milioni finanziati dal Pnrr.

Una raccolta di contenuti su Bologna 127 bus a idrogeno 400 km di...

Bus a idrogeno a Bologna, presentata la nuova flotta di 127 mezzi. Zero emissioni e autonomia di 400 kmBologna, 11 marzo 2026 – I bus a idrogeno sono pronti a prendersi le strade di Bologna. Tper e Comune hanno presentato la nuova flotta nel deposito di via Battindarno: 127 mezzi (il 12% della flotta ... ilrestodelcarlino.it

Trasporto pubblico a emissioni zero: i bus a idrogeno presto in servizio a BolognaLa primavera, ormai prossima, porterà a Bologna aria nuova e soprattutto pulita con il debutto in servizio degli autobus a idrogeno di Tper. Sono bus a zero emissioni inquinanti in atmosfera che ... sassuolo2000.it