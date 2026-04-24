Terni entrano nella ' flotta' dei mezzi pubblici due innovativi bus ad idrogeno | Modelli a inquinamento zero Una scelta da pionieri
A Terni sono stati aggiunti alla flotta urbana due autobus alimentati a idrogeno, che entreranno in servizio sulle linee cittadine già attive. Si tratta di veicoli con alimentazione a emissioni zero, progettati per ridurre l'impatto ambientale del trasporto pubblico locale. La loro operatività rappresenta un passo avanti verso l'introduzione di mezzi più sostenibili, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria in città.
Due nuovi autobus a idrogeno sono pronti a entrare in servizio a Terni sulle linee urbane cittadine già. Gireranno per la città già da lunedì 27 aprile, segnando un passaggio concreto verso una mobilità più sostenibile in città. Si tratta dei primi mezzi di questo tipo in Umbria, un risultato che.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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