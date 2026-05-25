Oggi a Monza arriva il ministro Valditara e scatta la protesta degli studenti

Oggi a Monza il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara partecipa alla presentazione del progetto “SponsorizziAmo la Brianza”. La visita ha scatenato una protesta da parte degli studenti, che hanno manifestato contro questa iniziativa. La protesta si è svolta in modo pacifico e si è concentrata sulla presenza del ministro, senza incidenti registrati. La visita si inserisce in un evento ufficiale dedicato al progetto di sponsorizzazione della regione.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara viene a Monza in occasione della presentazione del progetto “SponsorizziAmo la Brianza”. L’incontro è previsto per le 11 di oggi, lunedì 25 maggio, nella sede della Provincia dove verrà sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Provincia di Monza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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